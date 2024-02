VITERBO- Ieri pomeriggio, presso l’ospedale di Belcolle, Antonio Obino ha donato il quadro “Sylvester-Watch This!” dell’artista Alur alla Pediatria dell’ospedale Belcolle.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il direttore del reparto pediatrico viterbese, Giorgio Bracaglia, e il direttore dell’unità operativa Affari generali della Asl di Viterbo, Annunziata Minopoli.

Il quadro, che da oggi contribuirà a rendere gli spazi della Pediatria più familiari e accoglienti per i piccoli ricoverati, era stato esposto nel corso dell’ultima edizione del Christmas village all’interno della mostra “Fantasia”, organizzata da Obino in occasione dei 100 anni dalla nascita di Walt Disney, presso l’ex chiesa di San Salvatore, in piazza San Carluccio, a Viterbo, con il sostegno delle aziende viterbesi Eleonora Bonucci e Panda CZ pubblicità.

Una importante ricorrenza che, attraverso “Fantasia”, è stata celebrata condividendo con il pubblico una esposizione privata di 42 quadri, realizzati da diversi artisti della Pop art internazionale, raffiguranti i personaggi iconici dei più famosi cartoni animati prodotti da Disney.

“Nel consegnare il quadro di Alur alla Pediatria di Viterbo – ha commentato Obino – ho voluto riproporre le parole che ho utilizzato in occasione della presentazione della mostra ‘Fantasia’. E, cioè, una iniziativa pensata per ribadire l’importanza di vivere in un mondo dove possiamo essere felici e trovare la voglia di vivere con inventiva, immaginazione, illusione, bizzarria, capriccio, stravaganza, estro, potenza creativa, mente, genio e amore. Una tavolozza di colori sgargianti e coinvolgenti e una visione ancora ottimistica del futuro che, ho pensato, potesse essere perfetta per allietare il periodo di ricovero dei piccoli pazienti della Pediatria di Belcolle”.