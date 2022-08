VITERBO- Secondo il monitoraggio pubblicato sul portale della Regione Lazio sui tempi di attesa nella sanità la Asl di Viterbo si colloca come fanalino di coda della Regione: solo 77 visite su 100 risulta che rispettano le tempistiche di prenotazione secondo gli standard regionali, ovvero 72 ore per le visite urgenti, 10 giorni per le brevi, 30 giorni per visite differibili e 60 giorni per le prestazioni strumentali differibili. Viterbo, quindi, si piazza all’ultimo posto della classifica regionale, con Roma che registra una percentuale media di tempi di prenotazione dell’83,2%, Latina con il 79,1% e Frosinone con il 77,2% e Rieti con l’89%. Solo la Asl Roma 4, con una percentuale di tempi di attesa al 72,3%, fa peggio della Tuscia. In totale, nella Regione Lazio, comprendendo tutte le Asl romane, quelle di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo e le aziende ospedalieri San Giovanni, Sant’Andrea, San Camillo e l’Irccs istituti fisioterapici, lo Spallanzani e i policlinici Umberto I e Torvergata, si registra un indice di tempi di attesa pari all’83,3%. Poco più dell’83% delle visite ed esami diagnostici risulta che viene svolto nei tempi stabiliti.