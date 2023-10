ROMA – «Nell’ambito del Piano nazionale complementare e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo lavorato sodo in questi mesi per mettere a terra i 57 interventi che cubano 240 milioni e 170mila euro. Investimenti che, oltre a supportare l’economia regionale, a generare lavoro per le imprese edili del Lazio e a migliorare le condizioni degli inquilini, cambieranno il volto del patrimonio immobiliare della Capitale e delle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, prevalentemente delle Aziende territoriale per l’edilizia residenziale, oltre ai programmi che riguardano i Comuni. Interventi essenziali che permetteranno un’operazione di efficientamento energetico, ma anche di adeguamento e miglioramento sismico sugli immobili di edilizia residenziale pubblica e, in parte, degli enti locali. Continueremo a monitorare lo stato dei cantieri, che sono perfettamente allineati alla tabella di marcia dei lavori nel rispetto del cronoprogramma annunciato in occasione dei primi 100 giorni del governo Rocca».

Lo ha affermato Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio.