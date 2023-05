La regione russa di Belgorod è stata teatro di attacchi di droni da parte di gruppi anti-governativi che combattono al fianco dell’Ucraina. Secondo il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, la maggior parte dei sistemi di difesa aerea ha resistito, ma ci sono stati danni a auto, case private ed edifici. La situazione ha destato preoccupazione e sollevato interrogativi sulla prontezza delle forze russe nel contrastare tali incursioni.

Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner, ha dichiarato in un’intervista al blogger filo-Cremlino Konstantin Dolgov che le forze armate russe non sono adeguatamente preparate a resistere agli attacchi nella regione di Belgorod. Secondo Prigozhin, i gruppi del Corpo dei Volontari russi si sono infiltrati nella regione senza difficoltà. Ha inoltre affermato che l’Ucraina possiede attualmente uno degli eserciti più forti al mondo, con un’organizzazione e un addestramento di alto livello, oltre a un’intelligence altamente efficiente e alla capacità di operare con successo utilizzando sia sistemi militari sovietici che della NATO.

In risposta a tali dichiarazioni, Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino, ha annunciato nuove azioni in tre regioni russe, in aggiunta a quanto già avvenuto nella regione di Belgorod. Danilov ha sottolineato che gli sforzi militari ucraini si estenderanno fino a quando il regime di Putin non porgerà fine alla sua guerra contro l’Ucraina, affermando che i cittadini russi non si sentiranno al sicuro in nessuna parte della Federazione. Ha inoltre menzionato le regioni di Bryansk, Kursk, Voronezh e altre, affermando che non possono considerarsi al sicuro, considerando il numero di cittadini russi che sono contrari al regime.

La situazione in queste regioni di confine tra Russia e Ucraina rimane quindi tesa, con attacchi di droni e la minaccia di ulteriori azioni da parte delle forze ucraine. Mentre i combattimenti continuano, si teme che la situazione possa ulteriormente deteriorarsi, aumentando le preoccupazioni sulla stabilità della regione.