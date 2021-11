Attacco a Gerusalemme. E’ avvenuto nei pressi del mercato arabo che costeggia il Muro del Pianto. Sono almeno quattro agenti israeliani rimasti feriti in un attacco nella città vecchia di Gerusalemme. Secondo la polizia, l’attentatore è stato “colpito e neutralizzato”. La Radio militare riferisce che uno degli agenti israeliani feriti nell’attacco è morto. Il movimento islamico di Hamas ha identificato in Fadi Abu Shkhaydam, 42 anni, il palestinese ucciso questa mattina in scontri con le forze israeliane nella città vecchia di Gerusalemme. In particolare, il gruppo ha detto che la vittima era ”un leader di Hamas” nel campo profughi di Shuafat a Gerusalemme est dove viveva. In una nota diffusa dal gruppo che governa la Striscia di Gaza si legge: “Il messaggio dell’operazione eroica è quello di un avvertimento al nemico criminale e al suo governo, perché fermi gli attacchi contro la nostra terra e i nostri luoghi sacri. Israele pagherà il prezzo delle scelleratezze che commette contro la Moschea di al-Aqsa e altrove”.