La recente perdita di tre soldati americani in un attacco notturno con drone contro una postazione statunitense in Giordania ha sollevato preoccupazioni riguardo a un’escalation del conflitto in Medio Oriente. L’attacco, erroneamente indicato dal governo giordano come avvenuto in Siria, ha colpito la Tower 22, un avamposto vicino alla base Al-Tanf, dove le forze americane collaborano con partner locali contro l’Isis. Il presidente americano Joe Biden ha accusato gruppi militanti radicali sostenuti dall’Iran, promettendo rappresaglie e sottolineando che la lotta contro il terrorismo continuerà. Questo episodio potrebbe influenzare la campagna elettorale negli Stati Uniti, con Donald Trump che critica Biden per “trascinare il paese in un’altra guerra”. Con circa 3000 militari americani in Giordania, c’è il timore di un’escalation e di una più ampia diffusione del conflitto in una regione già instabile.