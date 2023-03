Attacco informativo alla Ferrari che ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti. Lo ha reso noto la stessa casa di Maranello nella tarda serata di ieri dopo avere informato le autorità competenti.

“In linea con la propria policy aziendale, Ferrari non accoglierà nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi” – ha chiarito la società che già in passato ha subito attacchi informatici. A differenza di casi recenti che hanno interessato altre società non è stata bloccata l’operatività della Ferrari e infatti la richiesta di riscatto non riguarda l’attività dell’azienda che prosegue regolarmente. La società ha avviato “immediatamente un’indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale. Sempre la casa di Maranello ha aggiunto anche di aver “informato le autorità competenti” e “siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini”.