In un attacco via terra e via aria dell’esercito israeliano contro Jenin e il suo campo profughi nella Cisgiordania settentrionale, il numero dei palestinesi uccisi è salito a 4, secondo quanto riportato dall’agenzia Wafa. Sono stati segnalati anche 27 feriti, di cui almeno 7 in condizioni gravi. Secondo la radio militare israeliana, ci sono ancora corpi sepolti sotto le macerie di un edificio colpito dall’aviazione, stimando che una decina di miliziani siano stati uccisi in questa fase.

Al-Fatah, in una prima reazione, accusa Israele di aver condotto un “attacco barbaro”, ma sottolinea che ciò non li dissuaderà dal continuare a difendere il loro popolo fino alla libertà e all’indipendenza. Il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato su Twitter che le forze israeliane stanno operando con uno sforzo concentrato contro i focolai di terrorismo a Jenin. Ha affermato che Israele adotterà un atteggiamento offensivo contro coloro che colpiscono i cittadini israeliani e che pagheranno un prezzo elevato. Gallant assicura che Israele sta monitorando da vicino le azioni dei suoi nemici e che è pronto per ogni scenario.

Secondo i media locali, questa offensiva è stata decisa circa 10 giorni fa in seguito a un grave attentato in Cisgiordania in cui quattro israeliani sono stati uccisi. Il portavoce del presidente Abu Mazen, Nabil Abu Rudeinah, ha definito ciò che il governo israeliano sta facendo a Jenin come un nuovo crimine di guerra contro il popolo palestinese indifeso. Ha invitato la comunità internazionale a rompere il suo silenzio vergognoso e ad agire seriamente per costringere Israele a fermare la sua aggressione.