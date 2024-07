Bethel Park, Pennsylvania – Thomas Matthew Crooks, un ventenne del posto, è stato identificato dall’FBI come il responsabile della sparatoria contro l’ex presidente Donald Trump. Armato di un fucile d’assalto semiautomatico AR-45, Crooks è stato abbattuto dai cecchini del Secret Service dopo aver sparato a Trump.

L’attacco è avvenuto durante un comizio a Butler Farm Show. Secondo il Washington Post, Crooks era un elettore repubblicano registrato in Pennsylvania. Nonostante l’attentato, Trump è stato dimesso dall’ospedale e sembra stare bene, come dimostrano le immagini di lui mentre scende le scale del suo aereo.

Le indagini sull’attacco proseguono, e gli investigatori non escludono la possibilità di un secondo attentatore. “Per ora abbiamo uno sparatore. Le indagini continueranno finché non avremo una risposta definitiva”, ha dichiarato un investigatore in una conferenza stampa. Un’analisi dell’Associated Press su video, foto e immagini satellitari mostra che Crooks è riuscito ad avvicinarsi sorprendentemente al palco.

Alcuni giornalisti riportano che il tetto da cui ha sparato era a meno di 150 metri dal palco, una distanza che permetterebbe a un tiratore esperto di colpire un bersaglio umano. Un video sui social media, geolocalizzato dall’AP, mostra il corpo di una persona in mimetica grigia immobile sul tetto di un edificio vicino alla sede del comizio.

Kevin Rojek, agente speciale dell’FBI a Pittsburgh, ha confermato: “Questa sera abbiamo avuto un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump”.

Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha esortato gli Stati Uniti a riflettere sulle loro politiche di incitamento all’odio, cogliendo l’occasione per criticare il sostegno americano a Kiev.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso la “profonda vicinanza agli Stati Uniti” e condannato la violenza. Il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha definito l’attacco “uno spregevole atto di violenza che minaccia la democrazia”, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito che “l’odio e la violenza non hanno spazio in una democrazia”. Anche il presidente indiano Narendra Modi ha dichiarato che “la violenza non ha posto nella politica”. Infine, il presidente cinese Xi Jinping ha espresso “solidarietà e compassione” nei confronti di Trump.