L’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, avverte che i casi di morbillo continueranno ad aumentare nell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo nei prossimi mesi. Questo fenomeno è attribuito a diverse cause, tra cui la bassa copertura vaccinale, l’importazione di casi da aree ad alta circolazione e il picco stagionale previsto nei prossimi mesi.

Nel 2023, l’Ecdc ha segnalato 2.361 casi di morbillo, con oltre il 74% dei casi in Romania. Recentemente, è stato osservato un aumento dei casi segnalati in diversi Paesi europei, con sette decessi riportati in due Paesi: sei in Romania e uno in Irlanda.

La direttrice dell’Ecdc, Andrea Ammon, sottolinea l’importanza della vaccinazione per prevenire il morbillo e ribadisce che nessuno dovrebbe morire a causa di questa malattia prevenibile. Anche la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides, esprime preoccupazione per l’aumento dei casi, sottolineando che il morbillo è altamente contagioso e può causare gravi complicazioni, specialmente nei bambini e nelle persone vulnerabili.

Kyriakides lancia un appello affinché le persone verifichino il proprio stato vaccinale e assicurino che i propri figli siano aggiornati con le vaccinazioni raccomandate. Sottolinea anche che i bambini troppo piccoli per essere vaccinati e quelli non vaccinati sotto i cinque anni sono particolarmente a rischio di complicazioni da morbillo. Per interrompere la trasmissione della malattia, è essenziale raggiungere una copertura vaccinale elevata, pari o superiore al 95% della popolazione vaccinata con due dosi di vaccino.

In sintesi, l’aumento dei casi di morbillo richiede un’azione urgente per garantire una copertura vaccinale ottimale e proteggere la salute pubblica.