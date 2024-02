A gennaio, i prezzi del gas per i clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela sono aumentati del quasi 7%, secondo l’aggiornamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

L’incremento è attribuito principalmente all’aumento della componente fiscale, che include l’Iva e gli oneri di sistema, non più mitigati dopo i rialzi causati dagli eventi in Ucraina. Tuttavia, il costo della materia prima è sceso da 36,30 euro a 31,19 euro per Mwh.

Secondo le stime dell’Unione Nazionale Consumatori, i clienti ancora sotto tutela ammontano a circa 2,5 milioni e includono categorie come gli over 75, i percettori di bonus sociale, i disabili e coloro che risiedono in strutture abitative d’emergenza a seguito di calamità.

L’aumento dei costi del gas comporta un’onere aggiuntivo stimato in 179 euro all’anno per i consumatori interessati. La situazione evidenzia le sfide che i clienti vulnerabili devono affrontare in un contesto di crescenti prezzi dell’energia.