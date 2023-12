Un preoccupante picco di campagne malevole via email è stato registrato nel periodo dal 13 novembre al 12 dicembre, secondo i dati rilasciati dall’azienda di sicurezza informatica Bitdefender. I risultati di una recente ricerca evidenziano che il 30% di tutti i messaggi di posta elettronica durante questo periodo riguardavano tentativi di violazione dei dati personali, in gran parte perpetrati attraverso pratiche di phishing.

Gli esperti di sicurezza informatica avvertono che i truffatori utilizzano il phishing per indurre gli utenti ad aprire allegati infetti o visitare siti web fraudolenti, al fine di ottenere informazioni personali online. Marchi noti, tra cui Sony, Louis Vuitton, Walmart e Home Depot, sono stati ampiamente imitati in questo periodo, con un focus particolare sulle campagne negli Stati Uniti.

I principali paesi coinvolti in queste truffe legate al periodo natalizio sono gli Stati Uniti, con il 29%, seguiti dall’Irlanda (19%), dalla Francia (13%) e dalla Germania (10%). Inoltre, il 32% dello spam natalizio proviene da indirizzi IP statunitensi, seguiti dalla Francia (18%) e dalla Cina (13%).

Gli hacker sfruttano messaggi che promettono sconti su articoli costosi e comunicazioni false dai corrieri per consegnare merce. Gli esperti consigliano di verificare sempre la legittimità di email e messaggi riguardanti pacchi non consegnati o attività sospette sui propri account online. L’uso di soluzioni di sicurezza per rilevare e bloccare il phishing, i siti web fraudolenti e i malware è fortemente raccomandato.