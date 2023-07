Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha richiesto spiegazioni alle principali compagnie aeree riguardo all’aumento medio del 40% dei prezzi dei biglietti aerei registrato a maggio, secondo i dati dell’Istat. Le compagnie aeree dovranno fornire dettagli precisi sulle dinamiche dei prezzi, in particolare su determinate tratte, entro 10 giorni. Una commissione per il monitoraggio dei prezzi si terrà il 20 luglio per confrontare i dati forniti dalle compagnie con quelli già disponibili. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato l’interesse verso le tratte che collegano Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari. Il Garante si è incontrato con le principali compagnie aeree, tra cui Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air, per analizzare l’andamento dei prezzi dei biglietti aerei sulle rotte nazionali negli ultimi mesi.