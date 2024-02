VITERBO- Questa mattina a Viterbo si è verificata una situazione insolita e sconcertante per la sindaca Chiara Frontini: la sua auto è stata trovata in via Garibaldi con un insolito decoro. I vetri dell’auto erano coperti da giornali, vicino alla portiera c’erano un paio di scarpe a spillo e sopra di esse giacevano delle mutandine rosse. La Lancia Y della sindaca era parcheggiata di fronte a un negozio di alimentari, e l’intera scena sembrava voler simulare un incontro amoroso in auto, come nei film. Trovato anche un cartellino rosso con la scritta “Do not disturb” sulla maniglia dell’auto.

Questa situazione è stata definita un atto di cattivo gusto, insultante e sessista, e resta da chiarire se si sia trattato di uno scherzo di Carnevale o un gesto legato alla festa di San Valentino. La polizia scientifica è intervenuta per i rilievi del caso, mentre gli uomini della Digos sono al lavoro per indagare sul caso e stabilire eventuali responsabilità. Solidarietà alla sindaca e ferma condanna dell’atto da parte di tutti.