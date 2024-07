Dal 13 luglio è in vigore la legge sull’autonomia differenziata, ma le iniziative di diverse Regioni per fermarla evidenziano la necessità di riflettere sulle conseguenze per la tutela della salute garantita dalla Costituzione. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, avverte che l’autonomia differenziata rischia di amplificare le disuguaglianze regionali e di sovraccaricare i servizi sanitari nelle Regioni del Nord, peggiorando la qualità dell’assistenza sanitaria.

In contrasto, il ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, afferma che non vi è confusione sull’autonomia differenziata. Urso sottolinea che il governo ha lavorato in collaborazione con sindacati, imprese e enti locali per realizzare un sistema di condivisione e partecipazione che ha portato risultati significativi.

Contro la legge, Cgil e Uil Lombardia hanno avviato una raccolta firme per un referendum abrogativo, sostenendo che la legge aumenterà le disuguaglianze e inciderà negativamente sulla coesione sociale. Anche le opposizioni in Lazio hanno presentato una richiesta di referendum abrogativo, ritenendo che l’autonomia differenziata possa dividere ulteriormente il Paese in settori cruciali come sanità e istruzione.

L’entrata in vigore della legge sull’autonomia differenziata continua a suscitare dibattiti e reazioni contrastanti, con preoccupazioni riguardo all’uguaglianza territoriale e alla qualità dei servizi pubblici.