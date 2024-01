Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha emesso un avvertimento nei confronti dell’Italia durante il Forum Economico Mondiale a Davos. L’UE ha sottolineato che l’Italia non è in linea con le raccomandazioni fornite dall’Unione Europea riguardo alla sua manovra economica. Dombrovskis, noto per essere rigoroso nelle valutazioni dei conti pubblici, ha ribadito il giudizio già espresso dall’esecutivo europeo a novembre.20

Il Ministero dell’Economia italiano ha risposto, sottolineando che non ci sono novità nel commento del commissario. Questa reazione fa eco alle precedenti dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti nel novembre scorso, quando aveva affermato che, nonostante le sfide legate all’energia e al Superbonus, il paese procedeva con realismo.

La Commissione europea ha chiarito che, sebbene non siano state richieste manovre correttive a novembre, l’Italia è invitata a “tenersi pronta” per eventuali interventi. L’UE ha anche precisato che l’Italia non è “pienamente” in linea con le raccomandazioni, attenuando la nettezza delle parole di Dombrovskis.

Nonostante il tono deciso di Dombrovskis, l’UE ha indicato che eventuali procedure per deficit potrebbero essere avviate solo in primavera, dopo il 9 giugno, cioè dopo le elezioni europee. Nel frattempo, la Commissione europea sembra utilizzare un approccio più incentrato sulla persuasione piuttosto che sulla coercizione, come evidenziato anche in altri dossier, come quello dei Balneari.

La questione della riforma del Mes, su cui l’Italia ha espresso un netto rifiuto, continua ad essere una fonte di delusione per Bruxelles. Tuttavia, le discussioni con l’Italia proseguono, e la Commissione si augura che il Parlamento italiano prenda misure appropriate. La valutazione finale della manovra italiana rimane aperta, ma Dombrovskis ha evidenziato le criticità esistenti, confermate anche dall’Ufficio parlamentare di bilancio.

L’Italia, inclusa nel gruppo di Paesi rimandati o sotto osservazione a novembre, deve prepararsi a misure correttive aggiuntive secondo le raccomandazioni dell’UE. La spesa pubblica netta italiana nel 2024 è prevista aumentare solo formalmente dello 0,9%, ma il governo utilizza fondi destinati al caro energia per ridurre il cuneo fiscale anziché la spesa, approccio che ha ottenuto l’approvazione dell’UE.

La situazione si presenta complessa per l’Italia, che potrebbe dover affrontare ulteriori tagli e tasse per adeguarsi alle richieste dell’UE, mentre la Commissione europea continua a monitorare da vicino la situazione economica del paese.