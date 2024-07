Una bambina di un anno è morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre sotto il sole cocente. L’uomo, dopo aver sistemato la figlia nel seggiolino, si è recato al lavoro a Marcon, nell’entroterra veneziano, dimenticandosi della piccola.

Il tragico evento è avvenuto in una delle giornate più calde dell’anno, con temperature che hanno raggiunto i 35 gradi. La bambina è rimasta nell’abitacolo per diverse ore, fino a quando alcuni colleghi del padre l’hanno notata e hanno dato l’allarme. Nonostante l’intervento immediato dell’ambulanza e i tentativi di rianimazione, la bambina è arrivata in ospedale priva di vita.

I genitori, in stato di shock, sono stati ricoverati e stanno ricevendo supporto psicologico dall’Ulss 3 di Venezia. La tragedia riaccende il dibattito sull’importanza dei dispositivi di sicurezza antiabbandono, obbligatori nelle auto dal 2020, per prevenire simili incidenti. L’Asaps sottolinea l’obbligo di utilizzare seggiolini antiabbandono, specialmente durante le partenze estive, con severe sanzioni per chi non si conforma alle normative.