VITERBO – Pubblicate le graduatorie regionali del bando per il finanziamento dei programmi relativo alle Reti di Impresa tra attività economiche. La Confesercenti di Viterbo e il Cat Centro Assistenza Tecnica esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto su tutto il territorio provinciale. Infatti nella Tuscia sono stati finanziati 32 progetti con una dotazione di oltre tre milioni di euro con un finanziamento per ogni progetto ammesso e finanziato di centomila euro cadauno. Si tratta di risorse che andranno impiegate rispetto alle varie progettazioni ma partendo da linee guida della Regione per favorire azioni di marketing territoriale condivise e con un partenariato attivo tra le imprese e i Comuni. Adesso – dice Vincenzo Peparello – si tratta di fare presto e soprattutto spendere bene questi soldi e oltre ad andare a favorire il commercio di vicinato ma una completa azione di rigenerazione urbana e risposizionamento dei nostri centri storici e utilizzando tutta la filiera del turismo, del commercio e dell’artigianato. L’obiettivo del bando, e vogliamo ricordare che è il secondo bando regionale a favore delle Reti, le associazioni del commercio e del turismo e gli stessi CAT avevano richiesto di riproporre un finanziamento per stare vicino alle impre se e non abbandonare il risultato anche del precedente bando che vedeva e che vede circa ottomila imprese aderenti ai vari partenariati. Un sostegno concreto all’economia delle realtà produttive del Lazio e con una ricaduta anche in termini di valore aggiunto per il tessuto socio economico regionale. Gli interventi previsti comunque sono plasmati, non solo sulle attività economiche su strada artigianali e turistiche ma anche attività culturali, intrattenimento e dei servizi. Il Cat Confesercenti della provincia di Viterbo ha supportato molte amministrazioni e reti di impresa costituende all’elaborazione del progetto, quindi questo lavoro è stato premiato grazie all’impiego di collaborazioni e professionalità sia con enti pubbblici sia con privati. Infatti le professionalità, le competenze e soprattutto progettualità che sono frutto di programmazione negoziata e condivisione delle strategie, sono la strada da perseguire per il futuro con tutti gli attori locali. Facendo squadra e sistema si ottengono risultati eccezionali. Vogliamo ringraziare la Regione Lazio, i Comuni e le imprese che hanno riposto alle nostre strutture la loro fiducia. Continueremo comunque a supportare nella fase attuativa sia burocratica e dell’attuazione dei programmi mettendo a disposizione anche le figure dei manageriali, tra l’altro previste dal bando della Regione Lazio”.