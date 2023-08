Un’apocalisse imprevista ha colpito la tranquilla cittadina di Bardonecchia durante una festa locale, gettando la comunità nel panico e causando danni significativi. Il torrente Frejus, solitamente placido, è stato trasformato in un fiume di fango e detriti a seguito di una bomba d’acqua scatenata nelle montagne dell’Alta Valle di Susa, al confine tra Italia e Francia. L’evento ha generato una serie di colate detritiche, spazzando via tutto ciò che ha incontrato lungo il suo percorso.

Il torrente, gonfiato dalla pioggia torrenziale, ha travolto ponti, strade e edifici, causando gravi danni e mettendo a rischio la vita dei residenti. Numerose auto sono state trascinate via dalla corrente, alcune addirittura oltre i confini comunali. Un condominio è stato allagato e un albergo è stato evacuato a causa dell’alluvione.

L’evento è stato descritto dagli esperti come una ‘colata detritica’, un fenomeno estremo e imprevedibile che si è sviluppato in seguito a una precipitazione intensa e localizzata. Il bilancio preliminare conta circa 120 persone sfollate, molte delle quali sono rimaste senza servizi essenziali come acqua, luce e gas. Fortunatamente, i cinque ospiti dell’albergo danneggiato, inizialmente dati per dispersi, sono stati successivamente ritrovati in buone condizioni.

Le operazioni di soccorso sono state avviate tempestivamente grazie alla coordinazione tra le autorità locali e la protezione civile. Centinaia di volontari, tra cui residenti e turisti, si sono mobilitati per aiutare a ripulire la città dal fango e dai detriti. Nonostante la difficoltà del compito, l’impegno e la solidarietà della comunità sono emersi in modo significativo.

Le autorità regionali hanno già dichiarato lo stato di emergenza, impegnandosi a supportare gli sforzi di ripristino e ricostruzione. Nel frattempo, il governo nazionale ha assicurato il proprio sostegno nella gestione degli effetti devastanti di questa catastrofe naturale. La macchina dei soccorsi è entrata in azione e la comunità si unisce nella speranza di superare questa sfida senza precedenti.