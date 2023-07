ROMA – “La scelta del Consiglio Nazionale di Forza Italia di scegliere all’unanimità degli aventi diritto di indicare Antonio Tajani come Segretario Nazionale del Partito è la giusta strada per onorare le volontà del Presidente Berlusconi”.

Lo dichiara l’On. Francesco Battistoni Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e Commissario Regionale di Forza Italia per le Marche.

“È stata una grande emozione partecipare con la delegazione marchigiana al Consiglio Nazionale di Forza Italia aperto con un lungo applauso in ricordo del nostro grande Presidente. La presenza del Presidente del PPE Manfred Weber attesta come il nostro Partito è saldamente ancorato ai valori europei liberali e cristiani in cui crediamo. Ci attende un grande lavoro di costruzione della classe dirigente locale così da poter vincere le prossime elezioni europee e amministrative. Il Segretario Tajani è la migliore figura che il Consiglio Nazionale poteva esprimere in quanto anche il Presidente Silvio Berlusconi riteneva avesse la stoffa del leader di assoluto prestigio internazionale nonché tra i fondatori del partito di Forza Italia insieme al Presidente Berlusconi. Buon lavoro al Segretario Nazionale Antonio Tajani che sono sicuro lavorerà giorno e notte per l’interesse del partito e per assicurare un’importante futuro al movimento di Forza Italia”

Conclude l’On Battistoni.