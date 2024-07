Appassionati di ciclismo e di cicloturismo, se non avete ancora avuto modo di conoscere BEOFF, non potete mancare all’ultima tappa che avrà luogo al BCH- Bassano Club House:

24 LUGLIO 2024 – ore 16.15, a Bassano Club House, in via Angarano, 36. Molte le città che hanno accolto con strutture e percorsi studiati ad HOC questa nuova tendenza, tra cui anche la città medioevale di Bassano del Grappa. Siete tutti invitati ad iscrivervi e partecipare con la vostra bici alla NETWORK RIDE che ci sarà al termine dell’evento con successivo BUFFET OFFERTO! L’evento è gratuito ma a numero chiuso, pertanto ti consigliamo di registrarti per garantirti il posto.