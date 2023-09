Benedetta Tobagi ha trionfato alla 61ª edizione del Premio Campiello con il suo libro “La Resistenza delle donne” pubblicato da Einaudi, ottenendo un totale di 90 voti su 300 della Giuria Popolare di Lettori Anonimi. Questa vittoria è stata annunciata con grande entusiasmo, poiché Tobagi è stata premiata dal pubblico e dalla giuria per il suo straordinario lavoro.

Al secondo posto si è classificata Silvia Ballestra con “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu,” pubblicato da Laterza, con un totale di 80 voti. Al terzo posto troviamo Marta Cai con “Centomilioni” (Einaudi), che ha ricevuto 57 voti, seguita da Tommaso Pincio con “Diario di un’estate marziana” (Perrone Editore) al quarto posto, con 46 voti, e Filippo Tuena con “In cerca di Pan” (Nottetempo) al quinto posto.

Durante il suo discorso di accettazione del premio, Benedetta Tobagi ha espresso la sua profonda emozione per la vittoria, dichiarando di sentirsi “travolta da questo libro come un fiume.” Ha dedicato il premio alla memoria delle donne straordinarie che hanno lottato durante un periodo difficile e non hanno voltato le spalle alla resistenza. Tobagi ha anche voluto rendere omaggio a tutte le persone in Italia, nel mondo e nei luoghi di lavoro che continuano a lottare per far valere le proprie voci, in particolare quelle delle donne.

La vittoria di Benedetta Tobagi al Premio Campiello 2023 rappresenta un importante riconoscimento per il suo impegno letterario e il suo contributo alla riflessione sulla resistenza e l’empowerment delle donne.