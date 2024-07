In un discorso al Congresso degli Stati Uniti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso gratitudine sia a Joe Biden che a Donald Trump per il loro sostegno a Israele. Netanyahu ha elogiato Trump per gli accordi di Abramo, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e il trasferimento dell’ambasciata USA, nonché per la sua ferma opposizione all’Iran.

L’intervento di Netanyahu è durato meno di un’ora e si è concluso con lunghi applausi da parte dei presenti.