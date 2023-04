Silvio Berlusconi ha trascorso la terza notte in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele, dove è stata ricoverato da mercoledì scorso. Nonostante l’assenza di bollettini medici sulle sue condizioni di salute, fonti ospedaliere hanno riferito che la notte è trascorsa tranquilla e che il leader di Forza Italia risponde alle terapie. Il medico personale di Berlusconi e primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo, è arrivato all’ospedale per prendersi cura dell’ex premier. Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, è arrivato anche oggi per far visita al fratello. Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ha dichiarato che la tranquillità della notte fa ben sperare, ma ha anche sottolineato che la prudenza è ovvia poiché Berlusconi è una persona di una certa età e ha affrontato numerose sfide nella sua vita. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che Berlusconi ha riposato bene e si è detto fiducioso nelle sue forze e nel suo coraggio, aggiungendo che il partito sta organizzando un evento a Milano per la riapparizione in pubblico del leader politico.