ROMA – “E’ stato un onore essere al fianco del Presidente in questi 30 anni. La Sua forza, la sua generosità, la Sua intelligenza sono stati sempre il faro delle nostre azioni. Esprimo alla Sua famiglia e a Marta il mio profondo cordoglio per la scomparsa del nostro Presidente. Ricordo con gioia la nostra ultima telefonata avvenuta pochi giorni fa, subito dopo la nostra vittoria ad Ancona. Un momento nel quale, come sempre, il Presidente ci è stato accanto dimostrandoci affetto e coraggio e mettendo al primo posto, come sempre, il bene del Paese anche davanti alla sua sofferenza personale. Da oggi la vita politica italiana e quella mia personale saranno diverse, ma la Sua eredità politica sarà eterna. Il Suo insegnamento e la Sua continua lotta verso i valori della libertà saranno sempre con noi. Buon viaggio caro Presidente Berlusconi” Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia per la Regione Marche e Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.