“È una gioia immensa poter riabbracciare il Presidente Berlusconi dopo questi 45 giorni che lo hanno tenuto lontano dalla sua famiglia politica e dalla sua comunità”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni.

“Le dimissioni e il ritorno a casa del nostro leader – aggiunge – sono una grande notizia per tutta Forza Italia, per il centrodestra e per il Governo che potranno nuovamente contare sull’attività politica del presidente svolta in prima persona e a contatto con i cittadini che, in queste settimane, non hanno mai smesso di dimostrargli grande affetto, vicinanza e profondo sostegno. Bentornato Presidente”, conclude Battistoni.