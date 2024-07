Matteo Berrettini ha vinto il suo secondo torneo ATP dell’anno a Gstaad, in Svizzera, lo stesso luogo dove aveva conquistato il suo primo titolo nel 2018. Nella finale contro il francese Quentin Halys, numero 196 del mondo, Berrettini ha dominato il match, vincendo con un netto 6-3, 6-1. La partita è stata interrotta per pioggia sul 5-3, ma Berrettini è tornato in campo determinato a chiudere velocemente l’incontro, lasciando all’avversario solo un game prima di assicurarsi la vittoria.

Berrettini ha mostrato un gioco aggressivo e preciso, non dando alcuna possibilità a Halys di entrare in partita. Il match, durato meno di un’ora, ha visto Berrettini imporsi con facilità, confermando la sua superiorità tecnica e tattica. Questo successo segna il nono titolo in carriera per il tennista romano e lo riporta nella ‘top 50’ del ranking mondiale.

Il 2024 è stato finora un anno ricco di soddisfazioni per Berrettini, che ha disputato partite di alto livello, come quella contro Jannik Sinner a Wimbledon. In un match durato oltre quattro ore, Berrettini ha perso contro il numero uno al mondo, ma ha mostrato una prestazione competitiva, con punteggi serrati di 7-6, 7-6, 2-6, 7-6.

Matteo Berrettini continua a dimostrare il suo valore nel circuito ATP, consolidando la sua posizione tra i migliori tennisti del mondo e confermandosi come una delle principali speranze del tennis italiano.