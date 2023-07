Bianca Berlinguer, dopo 34 anni di lavoro alla Rai, lascia l’emittente pubblica per approdare a Mediaset, precisamente a Rete4. Questo trasferimento rappresenta un addio significativo sia per la Rai che per Berlinguer, figlia di Enrico Berlinguer, storico leader del PCI, e di Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex primo ministro italiano. Sebbene la conferma ufficiale dell’accordo debba ancora arrivare, si prevede che Berlinguer conduca un programma serale di approfondimento su Mediaset, sulla falsariga di “Cartabianca”. Non si esclude la possibilità che il suo impegno possa estendersi anche all’access prime time. Mentre si attende la conferma ufficiale, si specula sulle possibili collocazioni in prime time, ipotizzando che non sarà il martedì sera. Inoltre, in Rai, si sta cercando un sostituto per Berlinguer e si sta lavorando alla definizione del palinsesto autunnale, che vedrà un aumento delle trasmissioni di informazione. La scelta del nuovo conduttore o conduttrice di “Cartabianca” potrebbe ricadere su Monica Giandotti, Nunzia De Girolamo o Serena Bortone. Nel frattempo, è stato approvato il progetto di Contratto di servizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Rai, che ha suscitato polemiche per la mancanza di menzione del giornalismo di inchiesta. La Rai ufficializzerà i palinsesti autunnali il 7 luglio.