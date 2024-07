Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nonostante i suoi sforzi per rilanciarsi con una conferenza stampa di un’ora, continua a sollevare preoccupazioni tra i democratici a causa delle sue frequenti gaffe. Durante l’evento, l’81enne ha commesso errori significativi che hanno spinto figure di spicco come Barack Obama e Nancy Pelosi a prendere iniziative.

Il numero di parlamentari che chiede a Biden di ritirarsi è in crescita, e un gruppo di grandi finanziatori ha annunciato il congelamento di 90 milioni di dollari finché rimarrà in corsa. Nel frattempo, Biden ha partecipato a un evento elettorale a Detroit, dove ha cercato di rassicurare i presenti dichiarando di stare bene e di voler “finire il lavoro”. Ha ricordato di essersi candidato dopo la morte del figlio Beau nel 2015 e ha sottolineato i suoi successi nelle elezioni del 2020.

La conferenza stampa di Biden non ha avuto l’effetto sperato, con molti democratici, incluso il leader della Camera Hakeem Jeffries, che sembrano distanziarsi da lui. Anche Obama e Pelosi hanno manifestato dubbi sulle capacità di Biden di vincere nuovamente e hanno discusso del futuro del partito.

Le gaffe recenti di Biden, come confondere Volodymyr Zelensky con Putin e riferirsi a Kamala Harris come “vice presidente Trump”, hanno ulteriormente alimentato le critiche. La situazione è diventata così critica che un gruppo di super finanziatori ha deciso di sospendere il finanziamento di 90 milioni di dollari al principale comitato elettorale di Biden, ‘Future Forward’.

Questa decisione potrebbe essere un colpo fatale per la campagna di Biden, nonostante il suo dichiarato impegno a continuare la corsa. Durante un vertice della Nato, Biden ha comunque ricevuto supporto ufficiale da leader come Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, mentre la Russia ha colto l’occasione per ridicolizzare il presidente americano per i suoi errori.

In sintesi, Biden si trova in una posizione sempre più precaria, con il sostegno interno al partito che vacilla e la pressione dei finanziatori che potrebbe compromettere seriamente la sua campagna elettorale per il 2024.