Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rassicurato il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, che ulteriore assistenza è in arrivo e che altri aiuti seguiranno nei prossimi giorni, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca. Questa dichiarazione è giunta in un momento in cui Israele sta affrontando conflitti e tensioni significative nella regione. Secondo Msnbc, gli Stati Uniti stanno pianificando di spostare navi e aerei militari più vicino a Israele come segno di sostegno in questo momento critico. Questa mossa è parte degli sforzi dell’amministrazione Biden per fornire assistenza e supporto a Israele mentre affronta sfide complesse nella regione.