Il Presidente Joe Biden ha espresso forti critiche verso la decisione di Donald Trump di nominare J.D. Vance come suo vice, definendo Vance “pro-ricchi”. In un post su X, Biden ha affermato che Trump e il suo vice intendono tagliare le tasse ai più benestanti.

La convention repubblicana a Milwaukee ha ufficialmente nominato Donald Trump come candidato per la presidenza degli Stati Uniti. Trump ha scelto il senatore dell’Ohio J.D. Vance come suo vice. Vance, 39 anni, ex venture capitalist e autore del bestseller “Hillbilly Elegy”, è noto per il suo ritratto della crisi della cultura degli Appalachi. Trump ha elogiato Vance per il suo servizio nei Marines e la sua carriera di successo nel settore tecnologico e finanziario. La Casa Bianca ha confermato la fiducia di Biden nella direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle. La portavoce ha sottolineato il continuo supporto del Presidente verso Cheatle durante un briefing con la stampa.

Biden ha ordinato la protezione del Secret Service per il candidato indipendente Robert Kennedy Jr. La decisione è stata presa a seguito degli eventi del fine settimana, come annunciato dal segretario alla Sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas.

I delegati della convention repubblicana hanno approvato una nuova piattaforma che permette agli Stati di decidere autonomamente sulle restrizioni all’aborto, abbandonando la posizione precedente del partito a favore di un bando nazionale. Questa mossa, che mira a evitare vantaggi elettorali per i democratici, ha suscitato forti reazioni dagli anti-abortisti.

La convention repubblicana ha iniziato con un minuto di silenzio in memoria della vittima dell’attentato a Donald Trump, seguito dall’inno nazionale. Durante l’evento, Trump ha annunciato formalmente la sua candidatura e la scelta del suo vice, J.D. Vance.

Il senatore Marco Rubio ha confermato di non essere stato scelto come vice di Trump.

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha condannato la violenza politica, dichiarando che non ha posto nella società americana.

I media statunitensi hanno seguito da vicino gli sviluppi della convention, segnalando l’inizio del voto per la nomination del candidato presidenziale e del suo vice alle 14:00 locali.