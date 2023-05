Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, si è mostrato fiducioso nel raggiungere un accordo sul bilancio e nel prevenire un default del paese. Durante un discorso tenuto alla Casa Bianca prima della sua partenza per il G7, Biden ha sottolineato l’importanza di evitare che gli Stati Uniti non paghino i loro debiti, definendo tale scenario catastrofico.

Il presidente ha assicurato che le discussioni sul bilancio continueranno finché non sarà raggiunto un accordo. Durante il suo viaggio in Giappone per il G7 di Hiroshima, Biden manterrà contatti con i negoziatori, che si sono già incontrati ieri e si rivedranno oggi. Biden ha inoltre annunciato una conferenza stampa sulla questione del tetto del debito prevista per domenica.

Il presidente ha dichiarato che non accetterà requisiti di lavoro che possano avere conseguenze negative sulle necessità mediche delle persone. Inoltre, ha affermato di incontrare il presidente cinese Xi Jinping in futuro, anche se non è stata specificata una data precisa.

Biden ha sottolineato i pericoli di un possibile default degli Stati Uniti, affermando che ciò porterebbe alla perdita di lavoro per quasi otto milioni di americani e scatenerebbe una recessione nel paese. Ha inoltre twittato su questo argomento, sottolineando che non è un’opzione accettabile.

Il viaggio di Biden per il G7 di Hiroshima è stato ridotto, con le tappe in Australia e Papua Nuova Guinea saltate, al fine di rientrare rapidamente a Washington e cercare un accordo con i repubblicani per evitare una crisi. Il tempo sta per scadere e senza un aumento del tetto del debito, gli Stati Uniti rischiano di fare default il 1° giugno, provocando una tempesta economica e finanziaria senza precedenti.

Le posizioni tra le due parti sono ancora lontane, ma il presidente della Camera, Kevin McCarthy, ha affermato che un accordo potrebbe essere possibile entro la fine della settimana. Biden ha nominato due persone per trattare direttamente con la squadra di McCarthy, cercando così di ridurre i tempi e facilitare un’intesa.

Biden ha chiesto al suo staff di continuare gli incontri per risolvere i punti ancora in sospeso. Il presidente si dice ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo bipartisan e responsabile se entrambe le parti continueranno a negoziare in buona fede.

Anche il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha sottolineato la necessità di trovare un accordo bipartisan per evitare un disastroso default. Nel frattempo, funzionari dell’amministrazione e dei repubblicani lavorano intensamente per evitare questa crisi che metterebbe a rischio anche il rating del paese.

Per agevolare un’intesa, un piccolo gruppo di democratici moderati ha assicurato a McCarthy il loro sostegno nel caso in cui un accordo sul tetto del debito causi una ribellione tra i conservatori.