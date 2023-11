Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, hanno tenuto una conversazione durante la quale hanno affrontato la possibilità di una “pausa tattica” nei combattimenti in corso a Gaza. La Casa Bianca ha rilasciato una nota in cui riporta questo argomento discusso nella telefonata tra i due leader.

Questo sviluppo potrebbe indicare un passo verso una soluzione diplomatica per porre fine alle violenze in corso nella regione. La comunità internazionale sta monitorando da vicino la situazione e cercando di favorire una tregua che ponga fine alle sofferenze e ai danni causati dalle ostilità in corso. La conversazione tra Biden e Netanyahu è un segnale di impegno per trovare una via d’uscita dalla crisi attuale.