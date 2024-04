Il presidente americano Joe Biden ha ottenuto un importante successo politico sia a livello nazionale che internazionale con l’approvazione definitiva di una legge di spesa da 95 miliardi di dollari, inclusa una prima tranche di un miliardo destinata alle forze ucraine. Questo finanziamento, considerato un investimento nella sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati, include armi e assistenza umanitaria per l’Ucraina.

La notizia più significativa è l’invio segreto da parte degli Stati Uniti dei missili a lungo raggio Atacms richiesti dall’Ucraina, temuti per le loro possibili implicazioni nell’escalation con la Russia. Questi missili sono stati utilizzati dall’esercito ucraino in recenti operazioni contro obiettivi russi.

Il presidente Biden ha sottolineato che gli Stati Uniti non cederanno di fronte a Vladimir Putin e che continueranno a sostenere i loro partner internazionali. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il Senato americano per l’approvazione della legge, definendo gli aiuti in arrivo come vitali per le sue forze.