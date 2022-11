Il presidente americano Joe Biden ha detto ai giornalisti prima di salire sull’Air Force One che lo porterà alla Cop27 a Sharm el Sheikh: “Il conflitto in Ucraina non finirà finché Putin non lascerà il Paese”. Poi afferma come il suo incontro con il leader cinese Xi Jinping a margine del G20 “sarà produttivo”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo al presidente americano Joe Biden, ha detto:”L’operazione militare speciale in Ucraina può finire con il raggiungimento dei suoi obiettivi, o il raggiungimento degli obiettivi attraverso negoziati di pace, il che è possibile”.