Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sottolineato l’importanza di mantenere il sostegno americano all’Ucraina, dichiarando che è in gioco il destino di molte vite, inclusi bambini e civili. Ha espresso fiducia che lo speaker della Camera e la maggioranza dei repubblicani al Congresso continueranno a garantire il finanziamento necessario per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa.

Nel frattempo, il Pentagono ha inviato una lettera ai leader del Congresso statunitense, avvertendo che i fondi per rifornire le armi inviate in Ucraina si stanno esaurendo, e questo ha già comportato il rallentamento nell’approvvigionamento di alcune truppe. La lettera sollecita il Congresso a ripristinare i finanziamenti per l’Ucraina dopo che un disegno di legge di finanziamento a breve termine ha interrotto temporaneamente l’assistenza militare all’Ucraina.

Il sottosegretario alla Difesa, Michael McCord, ha sottolineato che restano 1,6 miliardi di dollari dei 25,9 miliardi forniti dal Congresso per le scorte militari statunitensi in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno anche circa 5,4 miliardi di dollari per fornire armi ed equipaggiamenti dalla loro scorta. Tuttavia, il finanziamento si sta esaurendo, e il Pentagono ha avvertito che senza ulteriori fondi, ci saranno ritardi nell’approvvigionamento di armi essenziali, come le difese aeree, munizioni, droni e attrezzature di demolizione, mentre la Russia si prepara a un’offensiva invernale.

Nel frattempo, le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk in Ucraina durante la notte, con il lancio di droni e un missile da crociera. Alcuni edifici sono stati danneggiati, ma non ci sono stati feriti riportati. Nel contesto di questa continua minaccia, la città di Kharkiv ha annunciato la costruzione della prima scuola completamente sotterranea in Ucraina per proteggere gli studenti dai frequenti attacchi missilistici russi. La scuola consentirà agli studenti di continuare l’istruzione in sicurezza durante le minacce missilistiche, garantendo un ambiente di apprendimento più sicuro.