Joe Biden non ha intenzione di abbandonare la corsa per la rielezione alla presidenza degli Stati Uniti. In un’intervista con ABC, la prima dopo il dibattito con Donald Trump, Biden ha dichiarato che lascerebbe solo se “il Signore Onnipotente glielo chiedesse”. Durante i 22 minuti dell’intervista, si è definito il candidato “più qualificato” per la presidenza e ha minimizzato i suoi problemi, negando di essere indietro nei sondaggi.

Nonostante l’energia mostrata, la performance di Biden non ha convinto tutti. Alcuni democratici e finanziatori continuano a chiedere il suo ritiro. La deputata del Minnesota, Angie Craig, è l’ultima in ordine temporale a esprimere pubblicamente il desiderio che Biden faccia un passo indietro, affermando di non credere che possa vincere e invitandolo a lasciare spazio a una nuova generazione di leader.

La frustrazione all’interno del partito è evidente, con alcuni membri che hanno espresso preoccupazioni in forma anonima. In risposta a queste tensioni, il leader dei democratici alla Camera, Hakeem Jeffries, ha convocato una riunione virtuale per domenica, per discutere la situazione e definire una strategia per il futuro.