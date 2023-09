Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha visitato ieri le zone colpite dall’uragano Idalia in Florida, promettendo di impegnarsi al massimo per contribuire alla ripresa delle comunità devastate dalla tempesta. Tuttavia, durante la sua visita, ha voluto anche ricordare un evento recente e doloroso: la strage di Jacksonville.

In un discorso emotivo, Biden ha definito la strage di Jacksonville “un atto terroristico perpetrato per odio razziale”. Ha sottolineato che nonostante gli eventi tragici e gli atti di odio, gli Stati Uniti non permetteranno all’odio, al razzismo e al terrorismo politico di prevalere. Ha fatto appello alla responsabilità di tutti i cittadini, avvertendo che il silenzio di fronte a tali atrocità equivale a complicità.

Il presidente ha espresso la sua determinazione nel lavorare per un futuro in cui la diversità sia celebrata e l’unità prevalga sull’odio. La visita di Biden non solo mira a supportare le comunità colpite dall’uragano, ma anche a ribadire l’impegno del governo federale nel combattere il razzismo e il terrorismo, promuovendo la solidarietà e l’uguaglianza in tutto il paese.