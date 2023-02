“La sospensione del trattato New Start da parte di Mosca è “un grave errore”. A dirlo il presidente americano Joe Biden, aprendo un vertice del cosiddetto gruppo Bucharest 9 (B9) al quale prendono parte i capi di stato di Polonia, Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Lituania, Lettonia e Estonia oltre che il segretario della Nato Jens Stoltenberg, nell’ultima giornata della sua visita a Varsavia.

Il gruppo B9 è stato fondato nel 2015 su iniziativa di Polonia e Romania per coordinare le politiche di sicurezza dei paesi vicini alla Russia. “Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, è ancora più importante restare uniti. Voi siete al fronte, e sapete bene cos’è in gioco” – ha detto Biden, ribadendo che gli Stati Uniti difenderanno “ogni centimetro del territorio della Nato”. Stoltenberg ha dichiarato che “non sappiamo quando la guerra finirà, ma di certo non possiamo più permettere che la Russia intacchi la sicurezza europea, dobbiamo spezzare questo ciclo di aggressioni di Mosca”, ricordando i conflitti in cui, “da quello in Georgia nel 2008”, è stata coinvolta la Russia. Dopo la riunione del B9, Biden manterrà un incontro bilaterale con il segretario atlantico, prima di partire di ritorno negli Stati Uniti, intorno alle 17.00.