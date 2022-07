Il presidente americano Joe Biden ha detto che l’imminente missione in Arabia Saudita ha l’obiettivo di rafforzare “una partnership strategica che rispetti i valori fondamentali”. “So che molti non sono d’accordo con la mia decisione di andare in Arabia Saudita – prosegue il presidente – Le mie opinioni sui diritti umani sono chiare da anni e le libertà fondamentali sono sempre all’ordine del giorno quando vanno in missione e lo saranno anche in questo caso”. Per Joe Biden l’Arabia Saudita è un partner importante nell’affrontare le sfide che aspettano gli Stati Uniti, Russia e Cina in testa.