Ieri è stata rapita una bambina di 5 anni mentre era in auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo. E’ stata una notte di ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell’ inchiesta. La donna ha raccontato ai carabinieri di Mascalucia, che stava rientrando a casa, dopo avere preso la figlia all’asilo, quando tre persone incappucciate e una armata di pistola hanno aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena. Ancora adesso, i carabinieri stanno sentendo persone che potrebbero avere particolari utili a una svolta. E anche per questo ieri sera la Procura di Catania ha autorizzato la diffusione di due foto di Elena. Resta ancora un giallo per la procura ed i carabinieri il sequestro anomalo della bimba. Si stanno seguendo tutte le piste.