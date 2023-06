La ricerca della piccola Kataleya, di soli 5 anni, continua a Firenze dopo la sua scomparsa da un ex hotel occupato da un gruppo di abusivi. Le forze dell’ordine hanno collaborato con i volontari della protezione civile per cercare la bambina in diverse zone della città. Domenica sera, decine di peruviani hanno manifestato solidarietà alla madre di Kataleya, ma purtroppo non sono state trovate nuove informazioni. Durante le ricerche sono state escluse possibilità che la bambina fosse all’interno dell’edificio occupato. Sono emerse diverse ipotesi riguardo alla sua scomparsa, tra cui un allontanamento volontario, l’intervento di un adulto o un possibile rapimento. Le autorità hanno analizzato le immagini di telecamere di sicurezza che mostrano la bambina uscire e rientrare dal cancello della corte dell’hotel. Le perquisizioni sono state effettuate in modo approfondito, ma finora non hanno dato esito positivo. Le ricerche si sono estese anche al torrente Mugnone nel quartiere di San Jacopino, e sono state segnalate possibili avvistamenti della bambina in diverse località. L’appello disperato della madre è stato diffuso e le autorità hanno fornito una descrizione dettagliata della bambina. Le ricerche continuano con il coinvolgimento di unità specializzate e la collaborazione tra le forze dell’ordine e i volontari.