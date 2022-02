Un bimbo deve subire un intervento chirurgico al cuore all’ospedale Sant’Orsola di Bologna ma la famiglia, del Modenese, è ‘no vax’ e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19.

Lo riporta la Gazzetta di Modena. Il caso finisce in tribunale con una decisione del giudice tutelare che potrebbe arrivare anche oggi. La famiglia del piccolo ha fatto sapere qualche settimana fa ai medici bolognesi che per il loro bambino non verrà accettato in nessun caso sangue che arrivi da donatori vaccinati contro il Covid-19 e pretende che sia prelevato solo da persone che non si siano sottoposte alla profilassi. E’ stato anche lanciato un appello in chat di ambienti no-vax per reperire “volontari” non immunizzati pronti a donare il proprio sangue. Il Sant’Orsola, in accordo col centro trasfusionale, si è opposto perché le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto precisi per garantire sicurezza. La famiglia si è così rivolta agli avvocati e il caso è finito in tribunale.