Tragedia a Cavazzale, Vicenza: un bambino di 2 anni è morto annegato nella piscina di casa. È accaduto nel pomeriggio di oggi, in una villetta con una piscina a sfioro, durante una giornata molto calda. I genitori hanno chiamato immediatamente il 118 quando hanno visto il bambino in acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, il piccolo è deceduto. I Carabinieri di Thiene saranno incaricati di indagare sull’accaduto e di ascoltare i genitori per comprendere l’esatta dinamica degli eventi. Questo dramma richiama alla mente episodi simili avvenuti di recente, come la morte di una bimba di un anno e mezzo in una piscinetta gonfiabile a Parma e quella di un bambino di 2 anni in una piccola piscina a Novi di Modena. Anche in Puglia, la scorsa settimana, due fratellini di 6 e 7 anni sono annegati in una vasca per l’irrigazione. Questi tristi episodi mettono in luce l’importanza della vigilanza e della sicurezza quando si tratta di bambini e piscine, sia che siano grandi o piccole. È fondamentale che gli adulti si assicurino che i bambini siano sempre sotto stretta sorveglianza quando si trovano intorno all’acqua, per prevenire tragedie come queste.