La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (UE) ha emesso una decisione di bocciatura parziale riguardo alla normativa italiana del 2013 che vietava la commercializzazione di sacchetti di plastica monouso non biodegradabili e non compostabili. La Corte riconosce l’intento lodevole di proteggere l’ambiente, ma afferma che la legge italiana viola il diritto dell’Unione.

La normativa italiana, emanata nel 2013, aveva vietato la fabbricazione e la commercializzazione di sacchetti di plastica monouso che non rispettassero determinate caratteristiche tecniche. La decisione della Corte è giunta in risposta a una richiesta di chiarimento presentata dalla Papier Mettler, un’azienda del settore degli imballaggi.

La Corte ha affermato che la normativa italiana viola il diritto dell’Unione, ma allo stesso tempo ha aperto la possibilità di giustificarla se basata su nuove prove scientifiche relative alla protezione dell’ambiente, emerse dopo l’adozione di una norma dell’UE. La Corte sottolinea la necessità che lo Stato comunichi alla Commissione le misure previste e i motivi della loro adozione.

I ministeri italiani avevano argomentato che il divieto mirava a promuovere l’uso di sacchetti di plastica biodegradabili e compostabili, oltre a quelli riutilizzabili, per contrastare l’abitudine dei consumatori di utilizzare sacchetti di plastica usa e getta per la raccolta dei rifiuti organici.

Nonostante la bocciatura, la decisione della Corte apre la porta a una giustificazione della normativa italiana se supportata da prove scientifiche più recenti. La questione ora è rimandata al giudice nazionale per una risoluzione in conformità con la decisione della Corte, che avrà implicazioni anche per altri casi simili.