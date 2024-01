La Comunità di Sant’Egidio ha lanciato una proposta di boicottaggio economico contro l’Alabama nel caso in cui giovedì il suo stato diventi il primo negli Stati Uniti a eseguire una condanna a morte utilizzando l’azoto puro in una maschera. La proposta di boicottaggio è stata avanzata durante una conferenza stampa e segue il caso di Kenneth Smith, 59 anni, nel braccio della morte da 34 anni, condannato per l’omicidio di Elizabeth Sennett nel 1988.

Il metodo dell’azoto puro è stato approvato in Alabama, Mississippi e Oklahoma, ma non è mai stato utilizzato e viene considerato inaccettabile anche per la pratica dell’eutanasia animale dai veterinari. Il tentativo di eseguire l’esecuzione con un’iniezione letale oltre un anno fa è stato un fallimento, trasformandosi in una tortura, e ora l’Alabama cerca di eseguire la pena capitale con un metodo alternativo.

Il protocollo prevede che il condannato indossi una maschera attraverso la quale respirerà solo azoto, privandolo di ossigeno fino al soffocamento. Tuttavia, esperti hanno espresso preoccupazione sul fatto che la maschera possa causare perdite, provocando atroci sofferenze. Un giudice federale ha recentemente respinto la richiesta di fermare l’esecuzione, ma gli avvocati di Smith hanno fatto ricorso e il caso potrebbe finire alla Corte suprema.

La Comunità di Sant’Egidio ha lanciato un appello per salvare la vita di Smith, sottolineando che l’uso dell’azoto in questa esecuzione potrebbe stabilire uno standard di disumanità. Mario Marazziti, cofondatore della World Coalition Against the Death Penalty, ha invitato il mondo occidentale a ripensare agli investimenti in Alabama, sostenendo che ogni contributo economico in quel contesto andrebbe a favore di un sistema che ritiene tale esecuzione un fatto normale.

La proposta di boicottaggio economico è stata avanzata in caso di esecuzione, sottolineando che ciò andrebbe contro le politiche italiane ed europee per fermare la pena di morte nel mondo. La comunità di Sant’Egidio si unisce ad altre associazioni per i diritti umani nel cercare di fermare l’esecuzione, mettendo in evidenza il potenziale impatto negativo su relazioni economiche e investimenti in Alabama.