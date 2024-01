La bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela registra un calo significativo del 6,7% a dicembre 2023 rispetto al mese precedente, secondo l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera). Tale riduzione è interamente attribuibile alla diminuzione della spesa per la materia del gas naturale.

L’Arera comunica che le quotazioni all’ingrosso del gas sono scese rispetto a novembre, portando il prezzo per i clienti del mercato tutelato a 36,30 euro a megawattora. La spesa totale per il gas nel corso del 2023, per la famiglia media con consumi di 1.400 metri cubi annui, è di circa 1.307 euro, al lordo delle imposte. Questo rappresenta un significativo calo del 29,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, l’Arera avverte che la riduzione delle tariffe a dicembre potrebbe essere compensata dall’aumento dell’IVA a partire da gennaio 2024, quando le aliquote torneranno ai livelli normali. Inoltre, il mercato tutelato si chiuderà presto, creando incertezze per gli utenti, in particolare per coloro che risiedono in condomini con impianti centralizzati.

L’associazione dei consumatori, Assoutenti, esprime preoccupazione per l’effetto dell’aumento dell’IVA e sottolinea che la riduzione delle tariffe a dicembre è al di sotto delle aspettative, considerando la tendenza al ribasso dei prezzi internazionali del gas.

Il Codacons critica ulteriormente la misura, definendola “del tutto insufficiente” e avverte che non salverà gli italiani dai rincari previsti con la fine del mercato tutelato. La spesa totale per il gas nel 2023 è stimata a 1.307 euro per una famiglia media, mostrando un aumento del 15,7% rispetto al 2021 e del 34% rispetto al 2020.

Le prospettive per il 2024 non appaiono positive, con il ritorno delle aliquote IVA ai livelli normali e l’addio al mercato tutelato che potrebbero portare a ulteriori aumenti nelle bollette degli italiani, dati i prezzi volatili dell’energia sui mercati internazionali e il rischio di speculazioni e pratiche scorrette nella transizione al mercato libero.