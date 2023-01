Con il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas, per il mese di gennaio “dovremo avere un taglio del 33%” delle bollette, dopo l’aumento del 23% di dicembre. Con il prossimo aggiornamento, previsto per i primi giorni di febbraio i prezzi per le tariffe del metano destinato a famiglie e piccole imprese sono destinate a calare. Se il costo della luce era sceso del 19,5 per cento, per il gas la percentuale sarà molto più alta. Facendo una proiezione da qui a fine mese, il calo potrebbe anche raggiungere il 30-35 per cento. Molto dipenderà dalle temperature medie che verranno raggiunte negli ultimi giorni di gennaio, che indirizzeranno la domanda di gas e di conseguenza i prezzi.