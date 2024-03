di WANDA CHERUINI-

VITERBO- Il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, in via Alcide De Gasperi, a Viterbo, a seguito di alcuni lavori, ha spinto le autorità a stabilire la data per le operazioni di bonifica: martedì 7 maggio. La notizia è stata annunciata questo pomeriggio, 27 marzo, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo di Priori, con la presenza del prefetto Gennaro Capo e della sindaca Chiara Frontini, insieme al Comandante della Polizia Locale Mauro Vinciotti e al consigliere comunale Giancarlo Martinengo.

L’area coinvolta sarà di circa 1800 metri dal punto in cui è stato rinvenuto l’ordigno. Si prevede l’evacuazione di circa 30.000 persone, con il Comune che renderà disponibile un questionario per individuare coloro che necessitano di assistenza particolare durante l’evacuazione. Le scuole rimarranno chiuse il 7 maggio e verrà attivato un servizio con numero dedicato per fornire ulteriori informazioni alla popolazione.

Fino al giorno della bonifica, rimarranno in vigore le misure già adottate, tra cui limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti nelle vie del perimetro di sicurezza e restrizioni per le attività potenzialmente produttive di vibrazioni al suolo e al sottosuolo.

Per rimanere aggiornati, è possibile consultare la sezione informativa dedicata sul sito istituzionale del Comune di Viterbo e sulla pagina Facebook “Comune di Viterbo informa”.