La figlia di Alexander Dugin, l’ideologo ispiratore delle politiche ultranazionaliste di Vladimir Putin , è morta nella sera di sabato alle porte di Mosca nell’esplosione della sua auto. L’episodio ha tutti i contorni di un attentato anche se mancano conferme ufficiali. La Toyota Land Cruiser Prado (di proprietà del padre) sulla quale viaggiava Darya Dugina, 30 anni, è saltata in aria mentre percorreva un’autostrada alle porte di Mosca. La notizia è stata anticipata dal sito russo Moscow Komsomolets che a sua volta ha citato canali Telegram di persone vicine a Dugin. Più tardi anche l’agenzia Tass ha confermato la notizia.

Alcuni video pubblicati a tarda sera su profili social mostrano l’auto in fiamme, un suv, ai bordi della strada. In uno di questi si scorge anche Alexander Dugin in persona recarsi sul posto e coprirsi il volto in segno di disperazione davanti alla carcassa dell’auto. Secondo fonti russe l’esplosione è avvenuta attorno alle 22 (ora di Mosca) lungo l’autostrada Mozhayskoye, non lontano dal villaggio di Bolshie Vyazemy. I rottami dell’auto sono finiti sparpagliati lungo la carreggiata; la polizia inizialmente pensava allo scoppio di una bombola di gas ma successivamente è divenuta prevalente l’ipotesi di un ordigno piazzato a bordo del mezzo.

Secondo alcune voci circolate in serata l’obiettivo dell’attentato avrebbe dovuto essere Dugin in persona ma il filosofo all’ultimo momento non è salito sulla Land Cruiser assieme alla figlia. Dugin padre si sarebbe trovato su un’auto che seguiva quella di Darya; questo spiegherebbe la sua presenza sul luogo dell’attentato pochi istanti dopo l’esplosione. Padre e figlia stavano rientrando a Mosca dopo aver preso parte a un festival a Zakharovo. Il leader della repubblica separatista del Donetsk, Denis Pushilin, ha confermato la notizia della morte di Darya Dugina, attribuendo l’attentato – secondo quanto riporta l’agenzia Novosti – a «terroristi legati al regime ucraino».

Le autorità russe hanno aperto un procedimento per omicidio . Il particolare avvalora ulteriormente la pista dell’attentato terroristico. La polizia ipotizza la presenza di un ordigno nascosto sulla Toyota. «La persona al volante è morta sul colpo» ed è stata confermata anche l’identità della vittima, unica persona a bordo dell’auto. Un testimone e amico di Dugin, l’attivista Pyotr Lundstrem, ha confermato che anche il politologo doveva viaggiare su quel veicolo ma che solo all’ultimo ha rinunciato.